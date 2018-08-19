106 آلاف درهم لكسوة 40 أسرة من «صندوق الفرج»

المصدر: دبي- البيان

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بمبادرة صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، التي تكفلت بكسوة عيد الأضحى المبارك لـ 40 أسرة من أسر النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بكلفة بلغت 106 آلاف درهم.

وتوجّه الملازم أول حبيب حسين الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية بالشكر والثناء باسم شرطة دبي وكل الأسر المعنيّة للقائمين على الصندوق، لمبادرتهم الإنسانية وجهودهم المتواصلة لفرج كرب الأسر والنزلاء، وإدخال البهجة على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

وأكد الملازم أول الزرعوني أن هذه المبادرة ليست إلا امتداداً لمسيرة الخير والعطاء، التي قادها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسّخت في أبناء وبنات الوطن التي ما زالت مكارمهم وأياديهم البيضاء ممتدة لتفريج الكرب داخل الوطن وخارجه.