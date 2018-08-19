مقاصب رأس الخيمة.. 16 ساعة عمل

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أنجزت دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال المتعاملين بزيادة عدد مواقف المركبات وتخصيص مواقف جديدة وإنشاء خيمتين مكيفتين لانتظار الزبائن بهدف توفير الراحة وإسعاد الأهالي خلال استلام لحوم الأضاحي، مشيرة إلى أن عملية رسوم الذبح لم يحدث عليها أية تغييرات، حيث خصصت الدائرة عمليات الذبح للجمعيات الخيرية مجاناً.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة جهزت جميع مقاصب الإمارة مع تواجد الأطباء البيطريين داخل المقاصب وفي الأسواق بهدف فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، مشيرة إلى أن انتهاء خط الذبح الجديد بمقصب الفلية سيضاعف حجم الإنتاج من 1920 ذبيحة في اليوم إلى 3840 ذبيحة خلال فترة الدوام الممتدة إلى 16 ساعة بمعدل 240 ذبيحة في الساعة الواحدة.

وأشارت إلى أن ساعات العمل في مقاصب الإمارة بمناطق الفلية ورأس الخيمة والغيل بالمناطق الجنوبية، ستبدأ من يوم وقفة عرفات من الساعة الخامسة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً، على أن تبدأ من الساعة السادسة صباحاً في أول أيام العيد وحتى العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الدائرة أنجزت مشاريع الصيانة والتطوير في صالات انتظار الأهالي بالمقاصب.

خدمة

وفرت الدائرة خدمة الذبح المجاني للجمعيات الخيرية في إمارة رأس الخيمة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة في أسرع وقت، بالإضافة لإعطاء الأولوية لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن في استلام ذبائحهم ضمن أهداف الدائرة الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع، ووفق أفضل المواصفات والمعايير البيئية والصحية.