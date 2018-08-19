«الرقابة الغذائية» يؤكد أهمية تذكية الأضحية داخل المسالخ

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، أن تذكية الأضحية في المسالخ المخصصة لذلك يضمن سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي، ويحافظ على الصحة العامة، حيث توفر المسالخ في الدولة مجموعة من المقومات، التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة، وأوضح الجهاز أن أهم تلك المقومات مكافحة التلوث أثناء الذبح والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، واتباع الخطوات السليمة، والتي تمنع تلوث لحوم الذبائح وتوفر البيئة النظيفة والآمنة للذبح، في ظل توفر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، إضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء، الجلود، الأعضاء غير المستهلكة) والتخلص منها بشكل آمن، بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي.