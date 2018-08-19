«راقب» رأس الخيمة: إجراءات لمنع التجاوزات في العيد

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

شددت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة في دوريات «راقب» البيئية إجراءاتها التفتيشية على مناطق الإمارة، وخاصة قمة جبل جيس والشواطئ والحدائق استعداداً لاستقبال العائلات والسياح، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة فرض الغرامات على المخالفين بحسب نوع كل مخالفة والتي تبدأ بـ 500 درهم.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة أن دوريات «راقب» التفتيشية البيئية سجلت 4961 مخالفة بيئية رصدها مفتشو دوريات «راقب» البيئية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر أبريل الجاري، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت خدمة الدوريات في جزيرة المرجان السياحية عبر المركبات الصديقة للبيئة، وزيادة عدد الفعاليات وبرامج التوعية، التي تنفذها الدائرة لتوعية مرتادي وزائري المناطق الطبيعية والشواطئ والحدائق وقمة جبل جيس.

دوريات

وأشار إلى أن الدائرة وزعت 46 دورية ضمن خدمة «راقب» البيئية على مختلف مناطق رأس الخيمة السياحية والطبيعية، لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وكذلك الكتابة على الجدران بقمة جبل جيس، مؤكداً عدم التهاون مع الأشخاص المخالفين للقوانين البيئية وتشويه المظهر العام والجمالي للمناطق الطبيعية في رأس الخيمة.

وجهة

وأضاف الحمادي: يعتبر جبل جيس الوجهة الأولى للعائلات والسياح من داخل الدولة وخارجها على مدار العام إضافة للمناطق الطبيعية الأخرى في حديقة سد شوكة والشواطئ، وخاصة في موسم الأعياد والعطلات، لافتاً إلى أن قمة جبل جيس تشهد انخفاض درجات الحرارة مقارنة بمناطق الدولة، ويحرص الزوار على الاستمتاع بمرافقه المنتشرة على الطريق الجبلي والتي تضم الاستراحات والمشاريع السياحية ومنصة المشاهدة إضافة للطبيعة الخلابة لامتداد الجبل.