«صحة» تعلن مواعيد العمل في مستشفيات أبوظبي خلال العيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن مواعيد وساعات العمل في المنشآت الصحية والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة أبوظبي «مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة».

وأفادت «صحة» بأن جميع المستشفيات التابعة لها بالإضافة للمراكز العلاجية الخارجية ستواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز خدمة المتعاملين 80050 لحجز المواعيد وذلك ابتداء من اليوم الثالث للعيد إلى نهاية العطلة الرسمية من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساء.

في 19 و20 أغسطس تفتح مراكز الزعفرانة ومدينة خليفة والباهية والمقطع في أبوظبي ومراكز رماح والهيلي والمويجعي واليحر ونعمة في العين من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً. وتتوافر خدمات الأسنان في مراكز الزعفرانة والباهية والمقطع في أبوظبي وفي مراكز المويجعي واليحر في العين خلال تلك الأيام.

وتغلق جميع المراكز الصحية أول أيام العيد باستثناء مركز رماح في العين الذي يفتح من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً بالإضافة إلى المراكز التي تعمل على مدار 24 ساعة وهي سويحان والقوع ومزيد والهير والختم.