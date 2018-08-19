«بيت الخير» تسعد الأسر المتعففة في «العيد» بألفي أضحية

المصدر: دبي - رامي عايش

أكّدت جمعية بيت الخير جاهزيتها لتنفيذ مشروع الأضاحي للعام 1439 - 2018، بعد تعاقدها مع موردي المواشي على نحو ألفي أضحية، قابلة للزيادة حسب إقبال المحسنين وعدد الأسر المستحقة، لإسعاد الأسر المسجلة والحالات المستحقة في عيد الأضحى المبارك، إلى جانب توزيع مبالغ نقدية على أفرادها وأبنائها ضمن مشروع «العيدية» ليستمتعوا بفرحة العيد.

وكانت الجمعية وزعت العام الماضي لحوم الأضاحي على 8000 أسرة وحالة، وبلغ عدد الأضاحي 2054 أضحية.

وقال عابدين العوضي، مدير عام الجمعية، إن «بيت الخير» تنفذ مشروع الأضاحي بالتعاون مع مقصب دبي، الذي يدرب سنوياً فريقاً مختاراً من كوادر الجمعية على أفضل الممارسات في حفظ وتوزيع اللحوم، حتى يكون جاهزاً وملماً بكل قواعد الصحة والوقاية أثناء الذبح والتوزيع من خلال البرادات المعدة لحفظ اللحوم، لتوزيعها طازجة على المحتاجين في المناطق التي توجد فيها الأسر والحالات المستفيدة.

وأضاف العوضي: «حاز الأداء المتميز لفريق الأضاحي في الجمعية على إشادة وتقدير «المقصب» في السنوات الماضية، الذي اعتبر بيت الخير من أفضل الجمعيات الخيرية من حيث التنظيم والترتيب والمتابعة، كما سبق وكرمت بلدية دبي الجمعية على حسن تنظيمها في توزيع الأضاحي

600 درهم

يذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قررت تسعير الأضحية بقيمة 600 درهم، وقد بدأت جمعية بيت الخير بطرح كوبون للتبرع بثمن أضحية أو أكثر للمحسنين الكرام، وتأمل بالإقبال عليه، لدعم هذا المشروع الذي يلبي احتياجات الأسر الأقل دخلاً .