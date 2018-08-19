بلدية الحمرية تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت بلدية الحمرية برنامج التدريب الصيفي بإداراتها وأقسامها المختلفة بعد أن استقطبت عدداً من الطلبة للالتحاق ببرنامج التدريب الذي نفذته على مدى شهر بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

وحرصت بلدية الحمرية ممثلة بفرق عملها في مختلف الإدارات والأقسام، على رفع الروح المعنويّة لدى الطلبة المتدربين وكسر حاجز الرهبة والخوف لديهم وإدماجهم في مختلف الأعمال الإدارية والفنية في إطار ما تهدف إليه البلدية من تأهيل الطلبة لما بعد التخرج والتعرف إلى طبيعة أداء الوظائف.

وكرمت بلدية الحمرية كل الطلبة المنتسبين لبرنامج التدريب الصيفي في حفل نظمته بمقرها أمس بعد أن أثنت على جهودهم وحرصهم على إنجاز ما أسند لهم من مهام.