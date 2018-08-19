أهالي منطقة الفحلين يوزعون كسوة العيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

انطلاقاً من مبادرات عام زايد، بادرت قبيلة النقبيين وأهالي منطقة الفحلين في إمارة رأس الخيمة بتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك على عدد من الأسر المتعففة في المنطقة، بهدف رسم الابتسامة على وجوههم.

وأكد أهالي منطقة الفحلين برأس الخيمة، أن توزيع كسوة العيد تعد من المبادرات الخيرية والإنسانية الرئيسية لأهالي منطقة الفحلين ضمن سلسلة مبادراتها لعام «زايد 2018»، وشملت المبادرة توزيع كسوة العيد على الأفراد والأسر المتعففة والأيتام استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المبادرة في إطار البرامج والأنشطة المجتمعية التي يشارك بها أهالي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من رؤية العائلات تجسيداً لقيم وعادات مجتمع الإمارات، وتعزيز مبدأ الأسرة الواحدة وإرساء قيم التراحم والتواصل بين كل فئات المجتمع، بهدف إدخال السعادة والبهجة في نفوسهم ورسم البسمة عليهم، وجعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين، وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها، وخصوصاً خلال عيدي الفطر والأضحى، بتقديم الهدايا التي تسهم في تخفيف العبء عن البعض ليتمكنوا من الفرحة بالعيد.