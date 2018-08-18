رئيس وزراء الهند يشكر محمد بن راشد على جهوده في إغاثة كيرلا

المصدر: البيان الالكتروني

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شكراً خاصاً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهوده الإنسانية التي يقوم بها من أجل إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا .

وقال ناريندرا مودي على حسابه عبر تويتر، اليوم ، نشكر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دوره الكبير في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا.

وأشار إلى أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحرصه على المساعدة في الأوقات الحرجة يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط الإمارات والهند.

A big thanks to @hhshkmohd for his gracious offer to support people of Kerala during this difficult time. His concern reflects the special ties between governments and people of India and UAE. — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2018

وهبّت دولة الإمارات، أمس، لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كيرالا الهندية، بما يعكس روح الصداقة التاريخية بين شعبي البلدين، حيث وجَّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية في الدولة، وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية، لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرالا، التي تشهد فيضانات هي الأكبر خلال قرن راح ضحيتها حتى الآن المئات، وأسفرت عن تضرر وتهجير مئات الآلاف من مساكنهم.

وأكدت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة تضافر كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرالا بما يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين، وبما يُسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الآثار المدمرة للفيضانات على سكان ولاية كيرالا.

وتقدم صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التعازي للشعب الهندي الصديق ولرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في ضحايا الفيضانات المؤسفة التي تشهدها ولاية كيرالا الهندية وراح ضحيتها المئات وتسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «تتعرض ولاية كيرالا في الهند في هذه الأيام لفيضانات ضخمة هي الأعنف خلال قرن، أسفرت عن مقتل المئات وتشريد مئات الآلاف.. مع استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك لا ننسى مد يد العون لإخوتنا في الهند.. شعب الإمارات والجالية الهندية سيكونون يداً واحدة لإغاثة المتضررين».