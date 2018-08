رئيس وزراء الهند يشكر محمد بن راشد على جهوده في إغاثة كيرلا

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شكراً خاصاً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهوده الإنسانية التي يقوم بها من أجل إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا .

وقال ناريندرا مودي على حسابه عبر تويتر، اليوم ، نشكر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دوره الكبير في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا.

وأشار إلى أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وحرصه على المساعدة في الأوقات الحرجة يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط الإمارات والهند.

A big thanks to @hhshkmohd for his gracious offer to support people of Kerala during this difficult time. His concern reflects the special ties between governments and people of India and UAE.