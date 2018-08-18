القرقاوي يؤكد دعم الإمارات للهند في إغاثة المتضررين من الفيضانات

المصدر: البيان الالكتروني

أجرى معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، اتصالا هاتفيا برئيس وزراء ولاية كيرلا بيناراي فيجايان، ناقلا تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة وشعب الإمارات بضحايا السيول والفيضانات التي ضربت الولاية وأودت بحياة أكثر من 320 شخصا وتركت أكثر من 150 ألف شخص بلا مأوى، متمنيا الشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين والمتضررين من أسوأ موجة أمطار وفيضانات تتعرض لها الولاية منذ 100 عام.

وناقش القرقاوي مع رئيس وزراء ولاية كيرلا كافة الاحتياجات الإغاثية التي تحتاجها الولاية وأكد القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي توفير كافة أشكال الدعم اللازم للمتضررين في ولاية كيرلا وتضافر وتوحيد كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات الإغاثة والعون لدعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الكارثة ومساعدة المتضررين من الفيضانات، مما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وجه أمس بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الجمعيات الإنسانية في الدولة و بالاستعانة بأعيان الجالية الهندية لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا، حيث استجابت العديد من المؤسسات الإنسانية الإماراتية لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بصورة فورية، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة.