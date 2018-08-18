المجلس الاعلى للأمن الوطني يدعو المواطنين بكيرلا للتواصل

المصدر: البيان الالكتروني

قال المجلس الاعلى للأمن الوطني عبر تويتر إنه و بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي نتابع عن كثب الوضع في ولاية كيرلا للاطمئنان على جميع مواطني الدوله المتواجدين في المناطق المتأثرة من الاحوال الجوية السيئة وتقديم الدعم المطلوب لهم.

ودعا جميع مواطني الدولة المتواجدين في كيرلا ضرورة التواصل مع السفارة أو القنصلية أو مركز عمليات وزارة الخارجية على الأرقام التالية: غرفة عمليات ولاية كيرلا 00919087777737 قنصلية الدولة في كيرلا0091792999991 مركز عمليات وزارة الخارجية80044444 مركز العمليات الوطني 0097124177999