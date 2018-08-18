أرقام حسابات التبرع لإغاثة كيرلا

المصدر: البيان الالكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إطلاق حملة إغاثة طارئة لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا وذلك لتضافر كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا، بما يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين، وبما يسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الآثار المدمرة للفيضانات على سكان ولاية كيرلا”.

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بنك دبي الاسلامي، رقم الحساب003520520534401 ، اسم الحساب شبه القارة الهندية

مصرف أبوظبي الاسلامي، رقم الحساب20000491 واسم الحساب توفير شبه القارة الهندية