خطة لتأمين انسيابية الحركة المرورية في دبي أثناء العيد

المصدر: البيان الالكتروني

وضعت لجنة تأمين الفعاليات في هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، خطة شاملة للحركة المرورية استعداداً لإجازة عيد الأضحى، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وأمن الطرق للمحتفلين بهذه المناسبة المباركة.

وقال العميد الخبير خليل عبيد البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالإنابة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالإنابة: إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة، كل حسب اختصاصه لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد أنه تم التركيز على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية وخاصة تلك التي تمثل محاور رئيسية من وإلى مطار دبي الدولي وكذلك المناطق السياحية والمراكز التجارية، حيث سيكون هناك وجود مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق لتسهيل الحركة وتخفيف حدة الازدحام ومنع أي مشكلات مرورية قد تحدث نتيجة الكثافة المتوقعة في تلك المناطق.

و من جانبها، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية: إن الهيئة قامت بإعداد الخطط المرورية والتشغيلية اللازمة و خدمات وسائل النقل الجماعي، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك.

وأوضحت بأن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من و إلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد و طريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، سيتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة، وكذلك تخصيص منطقتين كمواقف إضافية في حال انشغال المواقف في كل من دبي مول، ونادي الوصل، ومنطقة الجافلية أمام الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب، حيث ستتوفر حافلات لنقل الركاب من و إلى دبي مول في تلك الأماكن.

مواعيد المترو والترام

من جهة أخرى، أشارت بن عدي إلى أن مواعيد تشغيل المترو أثناء أيام عيد الاضحى المبارك، ستكون على النحو التالي: يعمل الخط الأحمر من الثلاثاء 21 أغسطس وحتى الخميس 23 أغسطس من 5:00 صباحاً إلى 2:00 صباح اليوم التالي، عدا يوم الجمعة 24 أغسطس من 10:00 صباحاً ولغاية 2:00 صباح اليوم التالي، وأن الخط الأخضر يعمل عن نفس الفترة من 5:30 صباحاً وحتى 2:00 صباح اليوم التالي، بينما يعمل يوم الجمعة من 10:00 صباحاً ولغاية 2:00 صباح اليوم التالي، موضحة أن زمن التقاطر يتراوح من 3 إلى 8 دقائق وفقاً لساعات الذروة، وأن خدمة القطار السريع ستعمل كالمعتاد، وأن مواعيد تشغيل الترام ستعمل كالآتي: من 6:00 صباحاً إلى 1:00 بعد منتصف الليل من الثلاثاء وحتى الخميس، بينما يعمل يوم الجمعة من 9:00 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل.

وأضافت: إن الإجراءات التنظيمية لخدمات الحافلات ومركبات الأجرة تضمن توفير أقصى عدد ممكن منها في منطقة التحميل والتنزيل التابعة لمول دبي، بالإضافة إلى توفير عدد إضافي من مركبات الأجرة في المنطقة خلال ساعات الذروة، إلى جانب مواقف بديلة لدبي مول في مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب ومواقف نادي الوصل، وإنه سوف يتم توفير حافلات لنقل الجمهور من والى منطقة برج خليفة وتركيب 14 لوحة إرشادية لتوجيه مستخدمي الطريق الى المواقف البديلة لمول دبي، وفي حال زيادة الطلب على مركبات الأجرة في منطقة دبي مول سيتم تشغيل خط للحافلات لنقل الركاب من دبي مول إلى محطات مترو ديرة سيتي سنتر، وبرجمان.