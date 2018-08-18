14 ألف زيارة تفتيشية في دبي لضمان السلامة

المصدر: دبي - فادية هاني

أنجزت إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي 14 ألفاً و392 زيارة تفتيشية شملت 5838 مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة، و3006 مساكن عمال، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة الالتزام بالاشتراطات والتشريعات ذات العلاقة بالصحة 94%.

وقال المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي: إن برنامج الرقابة الصحية والتفتيش تم على المؤسسات التعليمية، والخدمية، مثل: المدارس، والمعاهد، والحضانات، والصيدليات، والمختبرات، ومحلات النظارات، وصالونات التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة، ونوادي اللياقة البدنية، ومساكن العمال المؤقتة والدائمة، والأماكن العامة مثل مراكز التسوق، ودور السينما، والفنادق، والمساجد وغيرها من الأماكن ذات العلاقة بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه يتم خلال التفتيش رصد المخالفات وفرض الغرامات على المخالفين، وتوجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات التحسينية تبعاً للوائح والاشتراطات المعتمدة لدى البلدية.

تصاريح

وتمت الموافقة على 170 تصريحاً لإقامة مطبخ جماعي في مساكن العمال، حيث تم إنجاز طلبات التصريح في الوقت المحدد (3 أيام عمل) بنسبة 100%، وتوعية مساكن العمال من خلال إقامة خمس محاضرات توعوية عن مواضيع مختلفة مثل أهمية وجود مصائد الدهون ودورها في المحافظة على النظافة ونظم الصحة، والمساهمة في تقليل انسدادات أنابيب الصرف الصحي، حيث من المخطط تنفيذ 12 محاضرة خلال هذا العام تستهدف 600 مشرف على مساكن العمال.

وأشار إلى أن الإدارة نفذت أيضا برنامج رقابة الصحة والسلامة المهنية على مختلف مرافق البلدية ومواقع المنشآت الصناعية، ومواقع مشاريع البنية التحتية، وعدد من الدوائر الحكومية لتقييم ورفع الملاحظات والتحسينات اللازمة في هذا المجال، مبينا أنه تم عمل 3,819 زيارة تفتيشية شملت 80 زيارة لمرافق البلدية، و318 زيارة لمواقع المشاريع البنية التحتية، و3396 زيارة لمواقع المنشآت الصناعية وعدد من الدوائر الحكومية. وتبين أن نسبة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية بلغت 80% كمعدل عام عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتم توجيه المخالفين من المنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية باتخاذ الإجراءات التحسينية حسب اللوائح والاشتراطات المعتمدة لدى البلدية.

مواد استهلاكية

كما عملت الإدارة على تقييم وتسجيل المواد الاستهلاكية التي تباع في السوق المحلي والرقابة على مؤسسات بيع وتداول المواد الاستهلاكية، والرقابة على منافذ الشحنات في الإمارة، حيث تم تنفيذ 2,549 زيارة تفتيشية على 1,863 مؤسسة لبيع وتداول المواد الاستهلاكية مثل: (السوبر ماركت، والهايبر ماركت، والبقالة، والصيدليات)، حيث بلغت نسبة الالتزام 92%.

وقال سلمان: عند تسجيل المواد في بلدية دبي وبعد التأكد من استيفائها للاشتراطات يتم إصدار شهادة تفي بأن المنتج مستوف لجميع الاشتراطات وهي صالحة لمدة 5 سنوات، وقد بلغ عدد الطلبات المستلمة لتسجيل المواد الاستهلاكية المقدمة للقسم 20 ألفا و513 طلبا سجل منها 20 ألفا و478 منتجا استهلاكيا، وارتفعت نسبة المنتجات الاستهلاكية المتداولة في السوق المحلي المطابقة للاشتراطات والتشريعات والتي يتم التفتيش عليها وتقييمها مثل: (المكملات الصحية، ومواد التطهير والتنظيف، والمستحضرات التجميلية) بنسبة 7 % من إجمالي عدد 145 ألفا و145 عينة تم تفتيشها ميدانيا.

توعية

تعتمد إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي في عمليات التفتيش على فريق توعية متخصص، حيث أنجز في النصف الأول من العام تمثيل الإدارة والبلدية في دورة ند الشبا الرمضانية، وأدار منصة توعية للصحة والسلامة، وتنفيذ مسرحية «حذر»، حيث تم عمل العرض الأول في مركز دبي للمعارض، على أن تستمر العروض حتى نهاية العام، وتنفيذ مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.