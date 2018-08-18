بعثة حج شرطة دبي تغادر أرض الوطن

المصدر: دبي - البيان

غادرت بعثة الحج على نفقة شرطة دبي للعام 1439 الهجري، أرض الوطن لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، وذلك عبر مطار دبي الدولي.

وكان في وداع البعثة العميد الدكتور إبراهيم محمود عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بحضور بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، والمقدم الدكتور أحمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات وعدد من موظفي شرطة دبي.

ووجه العميد عبدالرحمن أفراد بعثة الحج على نفقة شرطة دبي ضمن فوجها التاسع عشر والمكونة من 57 موظفاً مع عائلاتهم ومن بينهم عدد من أصحاب الهمم، بالاستعداد النفسي والمعنوي لأداء فريضة الحج، ودعاهم إلى الالتزام بالنظم والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بشؤون بعثة الحج الرسمية للدولة والفريق الإداري للحملة.

كما حث العميد عبدالرحمن الموظفين على الالتزام بالتعليمات في جانب المملكة العربية السعودية من أجل سلاسة الإجراءات، والتعاون مع المشرفين والرجوع إليهم في حال وجود أي أمر هام، وأن يكونوا خير ممثل للقيادة العامة لشرطة دبي خلال أداء مناسك الحج، وأن يتحلوا بالصبر خلال أداء المناسك والمشقة التي تواجههم، متمنياً لهم التوفيق.