رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي الجابون وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية الجابون ورئيس إندونيسيا.