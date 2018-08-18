البعثة الرسمية: المخيمات في المشاعر المقدسة جاهزة لاستقبال حجاج الدولة

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن جميع المخيمات في المشاعر المقدسة أصبحت جاهزة بما توفره من خدمات ومرافق وتجهيزات تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد الكعبي خلال تفقد البعثة الرسمية لمخيمات حجاج الدولة في الأراضي المقدسة بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها أوضاع حجاج الدولة وحرصها على دعم جهود البعثة بمختلف الإمكانيات المادية والمعنوية.

وثمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة كل عام في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كل الصعاب التي تواجههم حتى يؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وسلام، شاكراً الجهات السعودية المختصة لأعمالها المتواصلة يومياً بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن بعثة الحج الرسمية تواصل جهودها حالياً لتوفير كل متطلبات الحجيج وتهيئة الإمكانات كافة لهم لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ابتغاء للأجر والثواب عند الله تعالى وتحقيقاً لأهداف قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن اللجان ستواصل عملها حتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

مستلزمات طبية

ونوه الكعبي إلى أن اللجنة الطبية وفرت مختلف الأنواع من الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف التعامل مع الحالات التي ترد إليها بينما تواصل لجنة التفتيش زياراتها للتأكد من توفر الاشتراطات المطلوبة كافة.

وأوضح أن بقية اللجان الخاصة بمخيمات دولة الإمارات في المشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لتوضيح إجراءات الدخول والخروج إلى المخيمات وآليات التفويج المتبعة، مشيراً إلى أنه تم خلال لقاءات تعريفية عقدت في هذا الشأن تحديد دور مختلف عناصر البعثة الرسمية وأصحاب الحملات من أجل أداء الحجاج مناسكهم على أكمل وجه.