استراتيجية شرطة دبي.. نماذج عالمية في التطبيق

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الاجتماع الدوري للجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء أحمد بن ثاني، خلال الاجتماع، جاهزية شرطة دبي لأي نوع من التحكيم الخارجي في مجال التميز وغيره، لما تتضمنه استراتيجية شرطة دبي من نماذج عالمية المستوى مطبقة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مشيراً إلى أن قيادات الشرطة حريصة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة والمساهمة في الوصول بإمارة دبي إلى التنافسية العالمية في مختلف المجالات وخاصة الأمنية منها.

من جانبه، قال المقدم بدر علي بو سمرة، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، إن شرطة دبي تمتلك الممكنات المناسبة للمنافسة في مختلف الجوائز العالمية، فقد تمكنت من تحقيق وزيادة حصتها في الحصول على الجوائز العالمية خلال العامين الماضيين، موضحاً أن مثل هذه الاجتماعات القيادية تعتبر ركيزة أساسية للعمل الحكومي، وثقافة متجذرة في أوساط اللجان وفرق العمل داخل شرطة دبي، التي ساعدت على مر السنين على تعزيز مكانة شرطة دبي الرائدة عالمياً، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة من قبل الفريق القيادي لشرطة دبي لمجالات العمل المختلفة ومن ضمنها جوائز التميز المحلية والعالمية.

هذا وقد ناقش الاجتماع قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، واستعراض نتائج التقييم لمختلف الجوائز. كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الإدارات العامة ومراكز الشرطة لجوائز التميز المحلية والإقليمية والعالمية.