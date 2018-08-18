زوار دبي مول يشاركون شرطة دبي حل ألغاز الجرائم

المصدر: دبي - البيان

باشر مجلس علماء شرطة دبي، أمس، تنفيذ مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» في مركز دبي مول، وذلك لتمكين الزوار من المشاركة الفكرية في حل ألغاز الجرائم التي تم إعدادها من قبل فريق العمل.

وأكد الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن المبادرة ستنفذ في دبي مول على مدار 3 أيام، وستتضمن تحديات جديدة للمشاركين في حل الألغاز، إلى جانب نشر التوعية بالمهام والتخصصات العلمية في شرطة دبي.

وبين الرائد الغافري أن المبادرة عبارة عن لعبة ينظمها مجلس علماء شرطة دبي في مراكز التسوق لإشراك الزائرين وخاصة الشباب في حل ألغاز الجرائم، وسيعلن عن مكان تنفيذها من خلال صفحة شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماع.