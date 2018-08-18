«شجرتي وقف» مبادرة مواطن لزرع 100 ألف شجرة في يوم عرفة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلق المواطن سالم سلطان القايدي مبادرة لتوزيع 100 ألف شجرة على المواطنين والمقيمين في الدولة الراغبين في زراعة شجرتي الغاف والآراك، وذلك لتشجيعهم على زراعة الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة من خلال غرس كميات كبيرة من الأشجار التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه وتتكيف مع مناخ الدولة.

وأشار القايدي إلى أنه على الراغبين في الحصول على كميات من الأشجار الحضور إلى منطقة مليحة في إمارة الشارقة بجانب سوق الجمعة مساء الغد، وذلك حتى يتسنى لهم توزيعها في مناطقهم في يوم عرفة، لافتاً إلى أن أنه أطلق اسم «شجرتي وقف» على هذه المبادرة، وذلك لارتباط توقيت زراعتها بيوم وقوف المسلمين على جبل عرفة.

وأوضح أن شجرة الغاف من الأشجار المعمرة، ولا تتطلب عناية كبيرة مثل باقي الأشجار، كما أنها يمكن أن تنمو في المناطق الجافة والتي تقل فيها المياه، لذلك يحرص على زيادة تكاثرها في مشتله في إمارة رأس الخيمة، الذي يضم ملايين الأشجار المتنوعة منها أنواع كثيرة مهددة بالانقراض، إضافة إلى أنواع كانت تستخدم سابقاً في صناعة مستحضرات التجميل والعطور والأدوية الشعبية.

وكان القايدي قد أطلق مبادرات عدة خلال السنوات الماضية بتوزيع أشجار متنوعة، تجاوز عددها مليون شجرة، ويحرص من خلال هذه المبادرات على تشجيع الناس على زراعة الأشجار والاهتمام بها، وتعريف الأجيال بفوائد الأشجار القديمة التي ارتبطت بالتراث والرجل الإماراتي القديم، كما خصص مساحات من مشتله لتجربة أساليب زراعية حديثة لإكثار النباتات المهددة بالانقراض والنادرة في الدولة.