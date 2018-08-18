مجلس رأس الخيمة للشباب يطلق مبادرة «برزة شبابية»

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أطلق مجلس رأس الخيمة للشباب، أمس الأول، مبادرة «برزة شبابية» خلال الجلسة النقاشية التي استضافتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المجلس، وتناولت «البرزة» النقاش حول تفعيل دور التطوع المجتمعي ودور مجالس شباب الدوائر والمؤسسات الحكومية، بمشاركة شباب الإمارة ومجموعة من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوصى الحضور بالعمل على زيادة عدد المجالس المؤسسية الشبابية في رأس الخيمة في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وتفعيل الدور المجتمعي لرواد التواصل الاجتماعي، وتحديد تطلعات الشباب والتحديات التي تواجههم وتقديم الحلول والبرامج المناسبة بشأنها لتمكينهم وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لديهم.

عصف ذهني

وأوضح أحمد آل علي عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، أن المبادرة هي إحدى المبادرات الهادفة لتفعيل دور مجالس الشباب في رأس الخيمة من خلال جلسات العصف الذهني لتبادل الأفكار في نقاش مفتوح حول المواضيع التي تخص الشباب بالتعاون مع كافة القطاعات لتبني المبادرات والأنشطة والبرامج التي تهدف إلى إبراز طاقات الشباب الإيجابية في جميع أنواع الأنشطة واحتضان المشاريع الهادفة والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن المبادرة ناقشت خلال جلستها الأولى دور المجالس المؤسسية الشبابية والدور المقدم للشباب، وتفعيل المبادرات المشتركة بين المجالس الشبابية والمؤسسات والدوائر الحكومية، ودور الإعلام في نشر ثقافة المجالس الشبابية وتسليط الضوء على مبادراتها، وتبني مبادرة «برزة شبابية» من قبل المجالس الشبابية في الإمارة.

ترويج

وأوضح ناصر المحرزي عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، أن المبادرة تهدف لنشر قنوات التواصل وجمع بيانات الشباب لغرض الترويج للمبادرات والفعاليات المقامة في إمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن دولة الإمارات أولت العمل التطوعي أهمية خاصة .

وأشار إلى أن مبادرة «برزة شبابية» تشكل منصة لجلسات العصف الذهني الشبابية للخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فاعلة والمساهمة في تنمية الوعي المجتمعي وخاصة فئة الشباب وطلاب المدارس، وتبني القرارات والتوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية في الإمارة .

وأكدت عذرا النقبي أن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية توفر حاضنات التطوع والتي تقدم خدمات وتسهيلات للمجالس الشبابية والفرق التطوعية داخل مقر الجمعية لتحقيق أهداف تلك الفرق والمجالس، وتشجيع المشاريع والأفكار لخدمة المجتمع.

تفعيل

وأكد خالد البلوشي من مجلس شباب دائرة المتاحف والآثار أن المبادرة تساهم في تفعيل دور مجالس الشباب بالدوائر الحكومية والمحلية في إمارة رأس الخيمة وإقامة المبادرات والفعاليات والبرامج التي بدورها تأتي بمخرجات ذات قيمة وفائدة للشباب .

مسؤوليات

وقالت المهندسة أماني المنصوري من برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن جيل الشباب تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة تجاه الدولة والمجتمع وعليهم تحمل تلك المسؤوليات والقيام بواجبهم لرفعة الوطن، مؤكدة أن الشباب هم ركائز أي أمة وأساس تنميتها وتطورها.