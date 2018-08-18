شرطة عجمان تكرّم منتسبيها المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

كرم العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان المتميزين في العمل من موظفي القيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وذلك ضمن إطار منهجية القيادة العامة لشرطة عجمان الداعمة لتشجيع وتحفيز وتقدير منتسبي الشرطة من مختلف الفئات والمهام الوظيفية المتميزين في أداء عملهم الوظيفي، والذين ساهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي وخدمة العمل الأمني بالإمارة.

وكرم مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية عدداً من موظفي قسم الأمن الوقائي لإسهامهم في كشف ملابسات تزوير في إحدى القضايا، كما كرم عدداً من موظفي الإدارة العامة للعمليات الشرطية تقديراً لجهودهم في نقل مصابي أحد الحوادث المرورية وتنظيم حركة السير .