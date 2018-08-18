«وزارة الصحة» تختتم برنامج الشيف الصغير

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، الدورة الثانية من «الشيف الصغير»، البرنامج النوعي الهادف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال حول أهمية الغذاء الصحي وإكسابهم مهارات التسوق الصحي وتشجيعهم على اختيار البدائل الصحية.

وشكل البرنامج النوعي، والذي أقيم بين 23 يوليو الفائت و16 أغسطس الجاري بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، دفعة قوية لجهود الوزارة لتخفيض نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة إلى 12% بحلول العام 2021، تحقيقاً لمؤشر الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021». وحضر حفل الاختتام مجموعة من الإعلاميين والفنان الإماراتي القدير عبدالله بو عابد والفنان القدير عبدالله الجفالي.

واستقطب «الشيف الصغير» مشاركة واسعة من الأطفال ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 11 سنة، والذين تم ترشيحهم من قبل مفوضية مرشدات الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. وتخلل البرنامج تنفيذ سلسلة من الورش التفاعلية حول الغذاء الصحي والوجبة الخفيفة بإشراف طاهٍ محترف وأخصائي تغذية، فضلاً عن تنظيم رحلات توعية.

وقالت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي: «يندرج برنامج «الشيف الصغير» في إطار البرامج النوعية التي تطلقها الوزارة لتشجيع تبني الأنماط الصحية والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة من قبل الأطفال في الدولة».