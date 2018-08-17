رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزّون في وفاة رئيس الوزراء الهندي الأسبق

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، وذلك في وفاة أتل بيهاري فاجباني رئيس وزراء الهند الأسبق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس رام كوفيند فاجباني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية أيضا إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.