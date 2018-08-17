«كهرباء دبي» تخصّص في معرض ويتيكس قاعة متكاملة للابتكار

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تخصص هيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، قاعة متكاملة للابتكار خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) الذي تنظمه الهيئة في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يعقد «ويتيكس 2018» تحت مظلة الأسبوع الأخضر، المبادرة الرائدة التي تقودها الهيئة لتعزيز تطبيق الممارسات الخضراء، ويتزامن مع الدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية، والدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتهدف «قاعة الابتكار» خلال معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية إلى استقطاب المبتكرين والشركات الناشئة لاستعراض ابتكاراتهم واختراعاتهم إلى جانب المشاركين من أبرز الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الذكية في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، والمياه، والبيئة، والتنمية الخضراء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «وتهتم دولة الإمارات بالابتكار والمبتكرين وتخصص شهراً كاملاً كل عام للاحتفاء بالابتكار وتشجيع كل من يقطن على أرض دولتنا الحبيبة على الابتكار والإبداع. وفي الهيئة نولي مكانة استثنائية للابتكار انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للابتكار لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، عبر تبني التقنيات المبتكرة التي تعزز ريادتنا في مجال الاستفادة من التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى حكومة المستقبل».

وأضاف الطاير: «للعام الثالث على التوالي، تخصص الهيئة قاعة للابتكار خلال معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية في إطار جهودنا لتشجيع الابتكار وتحفيز المخترعين والمبتكرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأفكار الإبداعية».

ورش عمل

تتضمن فعاليات قاعة الابتكار عدداً من ورش العمل والمسابقات خلال أيام المعرض لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وابتكار الحلول لتذليل هذه العقبات، بمشاركة خبراء عالميين في مختلف القطاعات التي يغطيها المعرض