مواقف عجمان مجانية في «الأضحى».. والمقصب بطاقته القصوى

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن اكتمال تجهيزاتها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير كامل احتياجات السكان فيها طيلة أيام عطلة العيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تجهيز المقصب المركزي لاستقبال الجمهور طيلة فترة العيد، والعمل بطاقة قصوى لتلبية احتياجات السكان، ويسري المجان على المواقف العامة من يوم الأحد المقبل إلى تاريخ الخامس والعشرين، حيث يعاود العمل بتحصيل الرسوم.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير العام للدائرة بالإنابة استعداد الدائرة للتواصل مع الجمهور ورصد ملاحظاتهم عبر برامج المناوبات، التي أعدتها القطاعات الرئيسية بالدائرة لا سيما قطاع الصحة العامة والبيئة ومتابعاتها في التفتيش على المطاعم والمقاهي ومتابعة الأسواق المحلية ومراكز التسوق ومناطق الرحلات العائلية، لافتاً إلى أن مراكز التواصل عبر الرقم المجاني 80070 الذي يعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع لجنة طوارئ تم تشكيلها بالتنسيق والتعاون مع كل الدوائر المحلية ذات العلاقة في الإمارة.

جاهزية المقصب

وذكر الحوسني أنه تم وضع برنامج مناوبات لموظفي المقصب المركزي التابع للدائرة لاستقبال أضاحي العيد وكذلك أتمت الدائرة تجهيز المختبر المركزي لفحص العينات الغذائية بأنواعها واللحوم للتأكد من مدى تطابقها مع شروط الصحة العامة والبيئة، مشيراً إلى أن القطاع يواصل نشر الوعي من خلال التثقيف الصحي للجمهور وتوزيع نشرات حول مواصفات الأضحية الصحية قبل ذبحها.

وأشار إلى أن إدارة الصحة على استعداد تام لاستقبال أية ملاحظات كما أن إدارة الزراعة والحدائق العامة أكملت استعداداتها لاستقبال زوارها طيلة أيام العيد لافتاً إلى أن هناك برامج ترفيهية تنظمها وحدة الفعاليات التي أعدت برنامجاً ترفيهياً للأطفال والزوار وقامت بتجهيز مرافقها الخاصة بالشواء واللعب للأطفال والملاعب لهواة الرياضة وسباق الدراجات وفق برنامج متناسب وكل فئات المجتمع.

وأشار المدير العام بالإنابة إلى أن الدائرة أعلنت عن مجانية المواقف المدفوعة الرسوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن هذا جاء بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بهدف توفير الراحة والاستقرار خلال الأعياد والعطل الرسمية .