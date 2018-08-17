فعاليات متنوعة خلال العيد في الظفرة

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

درجت بلدية منطقة الظفرة على إعداد فعاليات متنوعة للجمهور وزوار المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تشتمل على أنشطة متنوعة في جميع مدن المنطقة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحديقة النساء والأطفال بمدينة زايد، وصالة الأفراح بمدينة ليوا، وحديقة المرفأ بمدينة المرفأ، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي، وحديقة السلع بمدينة السلع، وحديقة دلما بمدينة دلما.

وأكدت البلدية، أن الفعاليات ستنطلق في أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل من مدن المنطقة الست، وتتواصل خلال اليومين الثاني والثالث للعيد بإقامة العديد من البرامج المتنوعة ما بين الترفيهية والمسابقات الثقافية. وتتضمن الفعاليات عروضاً تراثية ومسرحية وشخصيات كرتونية، وألعاباً مطاطية وكهربائية ورسماً على الوجه، كما تشمل أيضاً ألعاباً شعبية إماراتية ومأكولات شعبية ومسابقات ثقافية متنوعة. ويتم خلال الفعاليات تقديم خدمات مياه الشرب والعصائر وغزل البنات للمشاركين.

أنشطة

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على توفير الفعاليات والأنشطة الترفيهية للسكان وزوار المنطقة في مثل هذه المناسبات العزيزة، بهدف توفير الفعاليات الترفيهية للأسر في أماكن تواجدهم لإسعادهم وتوفير الوقت والجهد وعناء السفر عنهم لقطع مسافات بعيدة للترفيه في مناطق أخرى، ويأتي تنظيم الفعاليات انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبلدية ورؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

كما تحرص البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على ترتيب وتجهيز الأماكن التي تقام عليها الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والاهتمام بالحدائق العامة وحدائق الحارات والمماشي والشواطئ والمتنزهات، التي تعتبر متنفساً للسكان ومساحة لممارسة الرياضة، ولتضفي جمالاً على المدن التي تضم العديد من الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ الخلّابة، والتي تسهم بدورها في نشر المسطحات الخضراء للمحافظة على صحة البيئة وسلامتها.