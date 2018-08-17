200 مصلى وجامع في الشارقة لصلاة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 200 مصلى وجامع في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها لصلاة عيد الأضحى المبارك، منها 152 في مدينة الشارقة، و17 في المنطقة الوسطى، و31 في المنطقة الشرقية.

وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية والماليبارية والتاميلية وكذلك اللغة الإنجليزية.

كما خصصت ركناً بلغة الإشارة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمدينة الشارقة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

وتقام الصلاة عند الساعة (06:11 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية) مع مراعاة فروق التوقيت للمنطقتين: (الوسطى 06:10 صباحاً) و (الشرقية 06:08 صباحاً).