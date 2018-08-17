تخريج دورتين في شرطة عجمان

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

شهد العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان، بحضور الرائد ناصر عبد الله عبيد رئيس قسم التدريب في معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورتين نظمها المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان.

وكانت الدورة الأولى حول «إدارة الموارد البشرية» بمشاركة 26 منتسباً من الضباط من مختلف قيادات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور أديب محمد حسن الهزايمة، تناول خلالها عدة محاور منها أساليب التحفيز الوظيفي والرضا الوظيفي، وسياسات الاختيار والتعيين.

مهارات

وكانت الدورة الثانية حول «تنمية مهارات الإشراف والمتابعة» بمشاركة 27 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها طارق مبارك محمد الجوهري، تناول فيها تطوير مفهوم القيادة والإشراف الإداري، واكتساب مهارات القيادة التنفيذية، بالإضافة إلى تقرير صفات المشرف والقائد.

وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بتكريم المحاضرين، وقدم الشهادات لخريجي الدورات متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.