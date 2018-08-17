861 ألف درهم عيدية لـ287 يتيماً في عجمان

المصدر: Ⅶعجمان -أسامة أحمد

احتفلت مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بتوزيع عيدية للأيتام في إمارة عجمان وهي مبالغ نقدية بلغت قيمتها 861 ألف درهم على 287 يتيماً، وقسائم لشراء ملابس العيد، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة للمساهمة في التخفيف عن الأيتام وإسعادهم. ونظم الاحتفال ظهر أول من أمس، بقاعة الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمتحف عجمان، وسط حضور أهالي الأيتام، وصاحب برنامج الاحتفال تقديم فقرات ومسابقات وجوائز للأيتام.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، إن هذه الفئة إحدى أهم أولويات المؤسسة، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم لهم في شتى المجالات، لأن الأيتام يحتاجون من يخفف عنهم ظروفهم الصعبة، ويستحقون بذل المزيد من الجهد، لإسعادهم وتعويضهم عن فقدان من يعينهم على نائبات الدهر.

وذكرت أن المؤسسة ماضية في تنفيذ المشاريع والأنشطة، التي تهدف إلى التخفيف عن المتعففين من مختلف أنحاء الإمارة، وتمكينهم من مواجهة الظروف، مؤكدة سعي المؤسسة لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم، حيث إن المبالغ التي تم تقديمها للأيتام تعد خير دليل على مبدأ البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً.

وأعربت عن شكرها للداعمين من مؤسسات حكومية والمجتمع المحلي، لدعمهم المستمر للمؤسسة، كما ثمَّنت دور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على هذه المساهمة الإنسانية المهمة، التي تأتي قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.