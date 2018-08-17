شرطة أبوظبي تكثف حملات التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حملات للتوعية بمخاطر المخدرات، من خلال خطط هادفة للتصدي لهذه الآفة، وتعزيز مستويات الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وكان العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اطلع على مؤشرات الأداء، في المديرية والبرامج التثقيفية التي تستهدف جيل الشباب والنشء لتوعيتهم من مخاطر السموم المخدرة، وذلك بحضور العقيد طاهر غرب الظاهري، مدير المديرية، وعدد من الضباط.

واطلع الراشدي على إجراءات ومنجزات العمل في الإدارات والأقسام الميدانية والتحقيقية التابعة للمديرية، حاثاً المنتسبين على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف المنشودة، وفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.