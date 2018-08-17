«يوم بلا حوادث» يشارك الهند الاحتفال بعيد الاستقلال

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شارك فريق عمل حملة «يوم بلا حوادث» التي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، باحتفالية القنصلية الهندية في دبي بيوم الاستقلال، وذلك بحضور المقدم طارق السويدي، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والنقيب علي يوسف آل علي رئيس شعبة الحملات التوعوية في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من موظفي شرطة دبي من فريق عمل الحملة.

وقدم فريق «يوم بلا حوادث» التوعية إلى المشاركين في الاحتفالية حول الهدف من الحملة التي تسعى إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي المُقبل والموافق لـ 2 سبتمبر المقبل يوماً بلا حوادث مرورية.

ووقع المشاركون في الاحتفالية على «وثيقة تعهد» على صفحة شرطة دبي الإلكترونية المخصصة للحملة، والتي تحتوي على مجموعة من التعهدات وهي الالتزام بقوانين السير والمرور وربط حزام الأمان أثناء القيادة والالتزام بالسرعة المحددة للطريق وترك مسافة آمنة بين المركبات وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وإعطاء المشاة حقهم عند العبور.

وتسلَّم المشاركون في «وثيقة التعهد» رسالة شكر وتقدير عبر بريدهم الإلكتروني فور توقيع الوثيقة، فيما ستدخل أسماؤهم ضمن جوائز وسحوبات قيّمة سيتم الإعلان عنها في نهاية الحملة المستمرة إلى بدء العام الدراسي.