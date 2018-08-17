«دار البر» تطلق مشروع توفير 6466 أضحية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت جمعية «دار البر» العمل في مشروع الأضاحي في 18 دولة، تتوزع بين 4 قارات، أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، ويقضي بتوفير 6466 أضحية، من الضأن والماعز.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لدار البر: «إن مشروع ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين والمستحقين خارج الدولة، الذي تنفذه إدارات المشاريع في قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية، بالتعاون مع 28 هيئة خارجية عاملة في الدول، التي يغطيها المشروع، من شركاء الجمعية في العالم، يهدف إلى زرع البهجة والسرور في قلوب الفقراء والمستحقين في تلك الدول».

وأشار الفلاسي إلى أن مشروع ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، الذي تطلقه الجمعية سنوياً، يشمل كلاً من: السودان، غامبيا، النيجر، طاجكستان، ساحل العاج، روسيا. بنين، تنزانيا، الهند، الفلبين، الصومال، مصر، كينيا، موريتانيا، المكسيك، نيبال، مالي، والسنغال.