«عيديتي» تسعد متعاملي وموظفي بلدية فلج المعلا

المصدر: Ⅶأم القيوين - البيان

أطلق مركز سعادة المتعاملين والاتصال الحكومي مبادرة «عيديتي» بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور سالم خلفان بن حسين، المدير التنفيذي لبلدية أم القيوين فرع فلج المعلا، حيث تأتي المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها الدائرة في سبيل تعزيز التواصل الفعّال وإسعاد الموظفين والمتعاملين، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى.

وقام الفريق المنظم للمبادرة بتقديم الحلوى والهدايا الرمزية لهم، ما يدخل السعادة والفرح في نفوسهم ويعكس اهتمام الدائرة بالمتعاملين والموظفين.

وأكد سالم خلفان بن حسين، المدير التنفيذي للدائرة، أن تنظيم مثل هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجية البلدية وأولوياتها لدعم ثقافة السعادة وخلق روح المبادرة لدى جميع الموظفين والسعي إلى التغيير الإيجابي من أجل أن تكون السعادة أسلوب حياة، وأساساً في بيئة العمل.ماينعكس ايجابا على انجاز العمل وتحقيقه بسرعة قياسية خدمة للمواطن والمقيم . ومن شأن هذه المبادرات المحفزة أن تؤسس لثقافة عامة بين الموظفين والمتعاملين قائمة على سرعة الانجاز وبوقت قياسي .