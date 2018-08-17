«بريد الإمارات» تحتفي بالعيد مع أطفال الرعاية الاجتماعية في الشارقة

المصدر: دبي- البيان

شاركت مجموعة بريد الإمارات، المزوّد الرائد للخدمات البريدية وغير البريدية في المنطقة، بهجة حلول أيام عيد الأضحى المبارك مع أطفال دار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وفي إطار عام زايد، تضمّنت الفعالية تقديم هدايا عينية وفقرات ترفيهية متنوعة؛ تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور على نُفوس الأطفال، بالإضافة إلى رعاية مؤسسة مواصلات الإمارات ومدينة الملاهي «فابي لاند» في فستيفال سيتي في دبي.

وقال يوسف محمد صديق الخاجه الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية لمجموعة بريد الإمارات: «تأتي هذه المبادرة بهدف تجسيد قيم السعادة والإيجابية في المجتمع، وتعزيز التلاحم والعطاء وإبراز صورة المجموعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز ثقافة التطوّع لدى الموظفين، وصولاً لتحقيق سعادة المجتمع وهو الهدف الاستراتيجي لحكومة الإمارات».

وثمّنت فاطمة علي المرزوقي، مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال؛ ما قامت به مجموعة بريد الإمارات من خلال هذه اللفتة الإنسانية والاجتماعية، التي تنم عن مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع، لافتة إلى أن مثل هذا التنسيق يعد أحد أنواع التعاون المؤسسي بين الدائرة ومختلف المؤسسات الحكومية في الدولة، حيث إن الدائرة تسعى دوماً إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة على إدخال السعادة والبهجة والسرور في نفوس الأطفال.