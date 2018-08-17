تحديد ساعات العمل بمنشآت دبي الصحية خلال «الأضحى»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس مواعيد وساعات العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

أصدر قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي تعميما إداريا حدد فيه ساعات العمل بمركز البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما ستكون كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى التاسع عشر حتى الثالث والعشرين من أغسطس 2018.