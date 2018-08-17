جهاز الرقابة الغذائية يغلق 3 منشآت في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس، 3 قرارات بالإغلاق الإداري بحق 3 منشآت غذائية في مدينة أبوظبي لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي، من خلال عدم التزامها بتطبيق معايير صحة وسلامة الغذاء وخطورة ذلك على الصحة العامة.

وتضمنت المنشآت التي تم إصدار القرار بإغلاقها منشأة محل النجم الأخضر للخبز الهندي وتحمل رخصة رقم CN-1036328، ومنشأة مخبز مالابار للخبز الهندي وتحمل رخصة رقم CN-1184234، إلى جانب منشأة مخبز صاج الريف والتي تحمل رخصة رقم CN-2255554.

وبين الجهاز أن أسباب الإغلاق بالنسبة لمنشأة محل النجم الأخضر للخبز الهندي تمثلت في قيام العاملين في المنشأة بممارسة النشاط الغذائي خارج نطاق المحل (على سطح البناية) وفي ظروف بيئية سيئة مما يعرض المواد الغذائية لخطر التلوث التبادلي، واستخدام معدات غير صالحة للاستخدام الغذائي مما يسهم في تلوث المادة الغذائية، والتعامل مع المادة الغذائية بوضعها وتحضيرها على الأرض، إلى جانب تخزين المواد الأولية بالقرب من دورة المياه مما يعرضها للتلوث.

وعن أسباب إغلاق منشأة مخبز مالابار للخبز الهندي أوضح الجهاز أنها تمثلت في القيام بممارسة النشاط الغذائي خارج نطاق المحل (على سطح البناية) وفي ظروف بيئية سيئة، وارتفاع درجات الحرارة في منطقة التحضير الأولية.