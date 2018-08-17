حالة الطقس المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة

المصدر: وام



توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب يكون حارا ومغبر أحيانا يتخلله تشكل الضباب صباحا على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة فيما تظهر بعض السحب التي يحتمل ان تكون ركامية.

وتفصيلا ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل - أن أيام الجمعة والسبت والأحد يكون الطقس رطبا مع امكانية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، وحارا ومغبرا أحيانا نهارا فيما تظهر بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر يحتمل ان تكون ركامية بينما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم / س، تصبح يوم الأحد جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الداخلية، في حين يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الاثنين، فيكون الطقس حارا نهاراً ورطبا ليلا وصباحا خاصة غربا وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، بينما يسود يوم الثلاثاء طقس حار نهارا ورطب ليلا خاصة غربا ويحتمل تشكل الضباب صباحا وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية بعد الظهر من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.