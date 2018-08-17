خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الهندي في ضحايا الفيضانات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كيرلا؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين وتشريد الآلاف.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وحكومة وشعب دولة الإمارات لجمهورية الهند الصديقة قيادة وحكومة وشعباً ولذوي الضحايا، داعياً الله العليّ القدير أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب الهندي كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.