رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزّون الرئيس الهندي في ضحايا الفيضانات

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية الى الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضانات والإنزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كيرلا، مما أدى الى سقوط عشرات القتلى والمصابين وتشريد الآلاف.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وحكومة وشعب دولة الامارات لجمهورية الهند الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولذوي الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب الهندي كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين الى رئيس جمهورية الهند.