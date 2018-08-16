طقس حار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غداحارا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة تصل إلى 32 كم/س أحياناً.

والخليج العربي : خفيف إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:47 عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 23:52 وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49 الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 07:40 والجزر الثاني عند الساعة 20:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 33 80 35

دبي 42 34 85 30

الشارقة 43 32 90 35

عجمان 40 33 85 35

أم القيوين 41 32 80 30

رأس الخيمة 39 33 85 40

الفجيرة 36 31 85 50

العين 47 31 80 10

ليوا 44 30 85 20

الرويس 40 30 85 30

السلع 41 31 70 30

دلما 40 32 75 35

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبوموسى 38 31 80 45