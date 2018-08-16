مواعيد وأماكن صلاة عيد الأضحى في دبي والشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخير بدبي عن أماكن مصليات عيد الأضحى المبارك لعام 2018 في إمارة دبي وهي كالتالي:

جامع الشيخ راشد بن سعيد بزعبيل

مصلى بر دبي الكبير بالمنخول

مصلى أم سقيم الكبير بأم سقيم

مصلى البرشاء الكبير بالبرشاء

مصلى ند الحمر الكبير بند الحمر

مصلى طيبة الكبير بالمزهر

مصلى العوير الكبير بالعوير

مصلى السيلي الكبير باللسيلي

مصلى حتا الكبير بحتا

200 مصلى وجامع بالشارقة

كما أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 200 مصلى وجامع في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها لصلاة عيد الأضحى المبارك منها 152 في مدينة الشارقة و 17 في المنطقة الوسطى و 31 في المنطقة الشرقية.

وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية والماليبارية والتاميلية وكذلك اللغة الإنجليزية.

كما خصصت ركناً بلغة الإشارة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمدينة الشارقة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

وتقام الصلاة عند الساعة (06:11 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية) مع مراعاة فروق التوقيت للمنطقتين: (الوسطى 06:10 صباحاً) و (الشرقية 06:08 صباحاً).