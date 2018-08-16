حاكم الشارقة يعفو عن 157 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 157 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة ترفع القيادة العامة لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وتمكين النزلاء من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية آملين أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد، والاستقامة في حياتهم المقبلة.