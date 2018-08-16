فتح باب التسجيل لتقديم الملخصات العلمية لـ«أقدر» العالمية 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

عقد أعضاء اللجنة العليا لقمة أقدر العالمية اجتماعاً في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي برئاسة الدكتور عبد الله محمد الريسي نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة العلمية، وأعلنوا فيه عن فتح باب التسجيل لتقديم الملخصات العلمية للدورة الثانية لقمة أقدر العالمية، ومؤكدين على ضرورة أن تعكس الملخصات العلمية أهمية المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة».

وكشف اجتماع أعضاء اللجنة العليا، والذي حضره ممثلون من وزارة الداخلية وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وإندكس للمؤتمرات والمعارض، عن الموعد النهائي لتقديم الملخصات العلمية، والذي سيكون بتاريخ 15 سبتمبر 2018. وأشاروا إلى أنه ستقوم اللجنة العلمية بعد ذلك بتقييم محتوى جميع الملخصات لاعتماد الملخصات العلمية النهائية.

تفاصيل

وناقش الاجتماع أيضاً تفاصيل الخطة الإعلامية والتسويقية للترويج للقمة داخل الدولة وخارجها، حيث أكدوا على دور الإعلام وأهميته في مواكبة القمة وتغطية فعالياتها بصورة نوعية تسهم في نشر أهدافها وقيمها في المجتمع وبين الأفراد.

وتستقطب قمة أقدر العالمية عدداً من المسؤولين وصناع القرار من مختلف أرجاء العالم لمشاركة توصياتهم وخبراتهم حول آخر التطورات في مجال التنمية المستدامة ونشر الوعي حول البرامج المتعددة التي يمكن أن تسهم في النهوض بالمجتمعات بما يخدم شعار القمة «تنمية العقول لازدهار الأوطان».

جلسات

وتتناول الدورة الثانية من القمة 7 جلسات رئيسية مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة. واختارت اللجنة عنوان الجلسة الأولى ليكون «زايد الإنسان» تماشياً مع عام زايد، طيب الله ثراه، القائد القدوة الذي يستمد منه العالم كافة الصفات والمعاني التي تركز على تنمية العنصر البشري وتثقيفه وتسليحه بالمعرفة والعلم والمهارات، وذلك لبناء مستقبل واعد. بينما ستقام الجلسة الثانية تحت عنوان «تعليم جيد»، والجلسة الثالثة ستكون بعنوان «سلام وعدل: مؤسسات قوية»، والجلسة الرابعة ستقام تحت عنوان «المساواة بين الجنسين: التسامح». أما الجلسة الخامسة فستقام تحت عنوان «شراكات لتحقيق الأهداف»، والجلسة السادسة تحت عنوان «صناعة وابتكار وبنى تحتية»، في حين تقام الجلسة السابعة تحت عنوان «عمل لائق ونمو اقتصادي».