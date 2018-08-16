91 مشروعاً إنسانياً لـ«دار البر» في غانا وساحل العاج

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تعكف جمعية دار البر على تنفيذ ورعاية 91 مشروعاً إنسانياً وخيرياً في كل من ساحل العاج وغانا، ضمن مشاريعها التنموية والخيرية في القارة الأفريقية، وفي إطار ترسيخ قيم وتعاليم ديننا الحنيف، وترجمة سياسة الدولة ورؤيتها في حقل العمل الخيري والإنساني حول العالم، وتجسيد الرسالة الحضارية الإنسانية للإمارات وأبنائها بين دول العالم وشعوبها، والامتثال لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الاتجاه.

وأعلنت «دار البر» أن وفداً متخصصاً يمثل الجمعية، اختتم، خلال الأيام القليلة الماضية، زيارة عمل خاصة لغانا وساحل العاج، تعزيزاً لمبادرات وفعاليات (عام زايد)، تضمنت الالتقاء بهيئتين من شركاء الجمعية في البلدين.

وقال عمران محمد عبدالله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر»: إن الزيارة ومهمة العمل، التي أنيطت بالوفد، تندرج ضمن الخطة السنوية لإدارات المشاريع، وهدفت إلى تفقد المشاريع الخيرية والإنسانية هناك، ولقاء طلبة العلم والمعلمين، والاجتماع بالشركاء، من أعضاء الهيئتين، اللتين تنفذان مشاريع الخير والتنمية والاستدامة لـ«دار البر» في الدولتين وتشرف عليها، لبحث سبل التعاون وآليات تنظيم العمل الخيري والإنساني وتطويره، والتعاون في كافة المجالات الخيرية مستقبلاً. وضم الوفد يوسف عبد الله اليتيم، مدير إدارات المشاريع في «دار البر»، وعبد الكريم جعفر الحسن، مدير إدارة مشاريع آسيا وأوروبا الشرقية في الجمعية.

واشتملت مهمة عمل الوفد على عقد لقاء مع بعض الأيتام المكفولين من قبل الجمعية في الدولتين، البالغ عددهم 270 يتيماً، وتوزيع هدايا عليهم، وإلقاء كلمة نصح وإرشاد لهم ولأمهاتهم والقائمين عليهم، من الهيئات المسؤولة.

وتخلل الزيارة لقاء مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، لاسيما في غانا، حيث التقى الوفد الخيري وزير الشؤون الإسلامية، واطلع منه، خلال اللقاء، على أحوال المسلمين هناك واحتياجاتهم.