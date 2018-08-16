حميد النعيمي وسعود المعلا يعزيان في وفاة موزة الوري

المصدر: Ⅶدبي ـ وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي عن صادق عزائه ومواساته إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم.. راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

مواساة

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي يوم أول من أمس عن صادق العزاء والمواساة إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبد اللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي إلى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد.

وقــدم واجــب العـــزاء عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين.