مواصلات الإمارات تسعد موظفيها بمبادرات نوعية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظّمت مواصلات الإمارات حزمة من المبادرات الموجهة لمختلف الفئات الوظيفية، وذلك في إطار خلق أجواء مفعمة بالبهجة والإيجابية، انطلاقاً من التزامها بتنفيذ وتطبيق برامج المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والموظفين، بما يواكب توجهات حكومتنا الرشيدة في تطبيق برامج ومبادرات السعادة في المؤسسات والجهات الحكومية.

وقال عبدالله محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات إن المبادرات التي تم إطلاقها هي من المبادرات الـ18 التي تلتزم المؤسسة بتنفيذها لتعزيز الطاقة الإيجابية لدى موظفيها، وبث السعادة والتفاؤل وحب العمل فيهم، حيث تنسجم المبادرات مع توجهات القيادة العليا في تحقيق سعادة ورفاهية المجتمع.

وأشار مدير إدارة الاتصال الحكومي أن المؤسسة نظمت خلال الفترة الماضية 3 مبادرات موجهة لمختلف الفئات الوظيفية، هي «ابتسامة الأحد» و«سينما السعادة» و«صيفنا بارد»، مشيراً إلى أن «ابتسامة الأحد» هي مبادرة شهرية مستمرة ويتم من خلالها توزيع منشورات وهدايا رمزية على الموظفين في بداية الأسبوع.

أما حول «سينما السعادة»؛ فقد أوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي أنها تضمنت تجهيز المسرح القائم في المؤسسة ليحاكي السينما الفعلية.