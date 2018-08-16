91% رضا الجمهور عن مبادرات شرطة دبي المجتمعية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أوضح بطي الفلاسي مدير إدارة العلاقات المجتمعية بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن نتائج استطلاع رأي المبادرات المجتمعية للجمهور الخارجي أظهرت نسبة رضا إيجابية بلغت 91% في العام 2017. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع ربع السنوي مع منسقي المبادرات الاجتماعية في الإدارات العامة على مستوى القوة، لمناقشة خطط عمل المبادرات المجتمعية لعام 2018، وسبل تطويرها وإطلاق أفكار إبداعية تخدم عمليات شرطة دبي في الجوانب الإنسانية والجنائية والمرورية والبيئية والمجتمعية.

وأكد بطي الفلاسي، أن الاجتماع يناقش تحقيق توجهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في تنفيذ مبادرات نوعية وذات جودة عالية، وتتضمن أفكاراً إبداعية تحقق الهدف من إعدادها في خدمة عمليات شرطة دبي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش أيضاً الاستثمار الأمثل للإمكانات الموجودة في شرطة دبي وتقوية الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين.