مواقف دبي وأبوظبي مجانية خلال العيد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل بإمارة أبوظبي أن المواقف العامة في الإمارتين ستكون مجانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأفصحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن مواعيد العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس حتى الخميس 23 أغسطس، عدا يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس أول أيام عيد الأضحى، على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك بمراكز سعادة المتعاملين في المنارة والطوار الجديد وحتا، بينما سيعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل إجراءات المتعاملين.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عطلة العيد؛ لتسهيل وتسريع عملية إنجار معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة ومتكاملة.

ورفع اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

طرق دبي

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من يوم الأحد 19 أغسطس ولغاية الجمعة 24 أغسطس 2018، على أن يُستَأنف تطبيق التعرفة السبت 25 أغسطس 2018.

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة اعتباراً من يوم الأحد 19 أغسطس ولغاية يوم الخميس 23 أغسطس 2018 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 أغسطس 2018، أما مركز خدمة المتعاملين الذكي في أم الرمول، فسيعمل كالمعتاد على مدار الساعة.

أما مواعيد عمل محطات مترو الخط الأحمر والأخضر، وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ومحطات الحافلات المغذية للمترو، والحافلات عبر المدن، ووسائل النقل البحري، والعبرات، فيمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لـ«البيان».

وأعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين، إذ تقرر أن تكون المواقف مجانية خلال عطلة العيد، بدءاً من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018، وذلك احتفاءً بعيد الأضحى المبارك.

وصرحت الدائرة، أن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة على أن يستأنف العمل الأحد 26 أغسطس الجاري.