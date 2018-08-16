بنك الإمارات للطعام جاهز لاستلام الأضاحي في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يستعد بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع مقصب دبي التابع لبلدية دبي لاستلام أضاحي عيد الأضحى المبارك من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالتبرع بأضاحيهم للأسر المتعففة والفئات المحتاجة، وذلك من خلال تخصيص أماكن استلام بالمقصب تستلم الأضاحي بعد الذبح ليتم تسليمها بالتنسيق مع المقصب للجمعيات الخيرية لتصل بدورها إلى الأسر المتعففة.

ويواصل بنك الإمارات للطعام نشاطه في توفير وتوزيع مجموعة كبيرة من الأغذية والعصائر والحليب والمبردات في أيام العشر من ذي الحجة على العمال، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية، واستهدفت المبادرة أيضاً فئات العمال ذوي القضايا المتعثرة، وذلك من خلال التنسيق مع المعنيين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ـ إدارة شؤون الزكاة والصدقات بشأن توفير أغذية متنوعة لهم خلال هذه الفترة والفترات القادمة، ولن يقتصر عمل بنك الإمارات للطعام العمل فقط في أيام العشر من ذي الحجة وإنما سيواصل استقبال شحنات الأغذية والتبرع بها طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك إلى جانب توفير العصائر الباردة لفئة السائقين بهيئة الطرق والمواصلات خلال أيام العيد.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بنك الإمارات للطعام قد نظم مؤخراً حملة لتوزيع الوجبات والمياه والعصائر الباردة على العمال تحت شعار «صيف الخير Summer of Giving»، التي تندرج في إطار دعم ومساندة الفريق في توفير أغذية ومشروبات تضفي على هذه الفئة جواً من الترفيه والاستمتاع بمشروبات الصيف الباردة وجعله صيفاً منعشاً وتعزيزاً لمبدأ نشر الخير وقيم المسؤولية المجتمعية والتكافل الاجتماعي، حيث قام فريق بنك الإمارات للطعام بتوزيع 1000 وجبة في سكن العمال بمنطقة المحيصنة 2 بالإضافة إلى توزيع عدد 500 وجبة في سكن عمال هيئة الطرق والمواصلات بمنطقة الورسان بمشاركة فعّالة من قبل عدد من الشباب المتطوعين، فضلاً عن التبرعات اليومية التي يتم تقديمها من قبل العديد من الشركات ويتم تسليمها للمحتاجين والجهات الخيرية.